Пациент скончался накануне
В Бурятии 13 мая скончался пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
Подробности станут известны позже.
Эта смерть стала шестой среди больных коронавирусом в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая в Улан-Удэ скончался 89-летний пациент с коронавирусом - мужчина. 6 апреля умерла 73-летняя женщина. 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка. 28 апреля умерла женщина 73 лет. 29 апреля скончалась 90-летняя больная.
Число случаев коронавируса в Бурятии на утро 14 мая выросло до 824. За сутки выявили 88 новых больных.
В Бурятии умер шестой пациент с коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пациент скончался накануне
Очаг заражения зафиксирован в вахтовом посёлке
Духи, пудру и помаду мужчина собирался подарить подруге
Прокуратура приняла меры реагирования по факту пользования недрами без лицензии
В дело вмешалась прокуратура
Охранника отстранили от исполнения обязанностей
Огонь по мишеням каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров
Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих
В Улан-Удэ возможен слабый дождь
Акция состоится на страницах социальных сетей 16 мая
Он будет расположен возле военного комиссариата Агинского Бурятского округа
Участвовать в добровольческой акции может как отдельный человек, так и коллектив
Ремонт пройдёт на станциях Новый Уоян, Кичера, Ангоя и Киренга
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка