Любителей пива поймали росгвардейцы
Накануне в продуктовом магазине в селе Турунтаево в Бурятии покупатели с прилавка стащили упаковку пива.
Установив приметы подозреваемых со слов продавца, росгвардейцы приступили к их поиска.
Спустя несколько минут на окраине села росгвардейцы заметили молодых людей, которые по льду ручья перебежали на другой берег и двигались в сторону жилых домов. Парней задержали. У них изъяли украденное пиво - пять бутылок, ёмкостью 1,5 литра, стоимостью 750 рублей.
- 20 и 22-летние местные жители были доставлены в отдел полиции. Органы следствия возбудили уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Отметим, ледовая обстановка в республике ухудшается с каждым днём. Лёд везде непрочный, МЧС сообщало об опасной ледовой обстановке. Пивные воры буквально рисковали жизнью, пытаясь скрыться с украденным.
В Бурятии похитители пива сбежали по тонкому льду
Происшествия, Фото:
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