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Юный житель Бурятии слил у дальнобойщиков 200 литров топлива

Юный житель Бурятии слил у дальнобойщиков 200 литров топлива
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Похищенное вор спрятал в кустах

В Мухоршибирском районе Бурятии 17-летний парень украл у дальнобойщиков, остановившихся на ночлег, более 200 литров дизельного топлива.

Ночью 4 апреля на стоянке возле кафе в селе Никольск местный житель слил топливо с автомашин дальнобойщиков. Затем спрятал украденное в кустах неподалёку, планируя утром забрать для дальнейшего сбыта.

Утром на месте происшествия он был задержан сотрудниками уголовного розыска. Молодой человек в этот момент грузил канистры с топливом на гужевую повозку. 



Похищенное изъято.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража дальнобойщики
 
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