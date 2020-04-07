Юный житель Бурятии слил у дальнобойщиков 200 литров топлива





В Мухоршибирском районе Бурятии 17-летний парень украл у дальнобойщиков, остановившихся на ночлег, более 200 литров дизельного топлива.Ночью 4 апреля на стоянке возле кафе в селе Никольск местный житель слил топливо с автомашин дальнобойщиков. Затем спрятал украденное в кустах неподалёку, планируя утром забрать для дальнейшего сбыта.Утром на месте происшествия он был задержан сотрудниками уголовного розыска. Молодой человек в этот момент грузил канистры с топливом на гужевую повозку.Похищенное изъято.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.