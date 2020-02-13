Алексей Цыденов совершил внезапный визит в больницу, где лежит пострадавшая в ДТП женщина
Глава Бурятии Алексей Цыденов навестил в больнице женщину, которой после страшного ДТП ампутировали ногу. Снимок появился в паблике «Аноним 03». Автор фотографии коротко описал, что происходило в больнице.
- Сегодня неожиданно приехал к нам глава Цыденов, все в шоке были, думали проверка, а оказалось, что приехал к пострадавшей в ДТП с приставом, которой ампутировали ногу. Сказал ей, что поможет в дальнейшей реабилитации и по жизни в целом. Вот это я понимаю глава региона! – написал подписчик паблика.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария случилась поздно вечером в субботу. 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома. Очевидцы сообщали: «он их впечатал» в бетонное ограждение. В результате одной из них пришлось ампутировать ногу.
У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л. «Он был невменяем!» - говорили свидетели происшествия. Также сообщается, что водитель угрожал очевидцам, в том числе связями в правоохранительных органах.
МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Официально не сообщается, кто был за рулём. Однако Telegram-каналы и очевидцы твердят, что за рулём был высокопоставленный пристав, начальник одного из отделов. В пресс-службе УФССП по Бурятии «Байкал-Daily» воздержались от комментариев на время проведения расследования.
Глава Бурятии обещал помочь оставшейся без ноги женщине
Происшествия, Фото:
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