В Улан-Удэ на водителя, лишившего женщину ноги, возбудили дело

В Улан-Удэ специализированный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего водителя, сбившего двух женщин.
Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария случилась поздним вечером 8 февраля - водитель автомобиля «Лексус», ехавший по двору на улице Октябрьская, сбил двух пешеходов. После наезда на женщин он врезался в бетонные блоки. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.
В результате ДТП пострадавшие женщины 39 и 38 лет с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Одной из них ампутировали ногу.
Позже появилась информация, что за рулём «Лексуса» находился начальник одного из отделов службы судебных приставов. В УФССП по Бурятии воздерживаются от комментариев. Известно, что данный сотрудник официально числится сейчас на больничном.
Кроме того, автор видео с места аварии, которое появилось в паблике в uu_news, сообщил, что позже приехала женщина. Она пыталась взять вину на себя, заявляя, что была за рулём.