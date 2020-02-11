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В Улан-Удэ на водителя, лишившего женщину ноги, возбудили дело

В Улан-Удэ на водителя, лишившего женщину ноги, возбудили дело
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителю «Лексуса», который пьяным сбил двух улан-удэнок, предъявили обвинение

В Улан-Удэ специализированный отдел по расследованию ДТП возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего водителя, сбившего двух женщин.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария случилась поздним вечером 8 февраля - водитель автомобиля «Лексус», ехавший по двору на улице Октябрьская, сбил двух пешеходов. После наезда на женщин он врезался в бетонные блоки. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.

В результате ДТП пострадавшие женщины 39 и 38 лет с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Одной из них ампутировали ногу.

Позже появилась информация, что за рулём «Лексуса» находился начальник одного из отделов службы судебных приставов. В УФССП по Бурятии воздерживаются от комментариев. Известно, что данный сотрудник официально числится сейчас на больничном.

Кроме того, автор видео с места аварии, которое появилось в паблике в uu_news, сообщил, что позже приехала женщина. Она пыталась взять вину на себя, заявляя, что была за рулём.
ДТП уголовное дело
 
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