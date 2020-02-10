«Был невменяемый»: Пьяный водитель «Лексуса» сбил двух улан-удэнок

В результате ДТП пострадавшие женщины 39 и 38 лет с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.





- Вы чуть не убили её! – слышны выкрики на заднем фоне.













фото - УГИБДД по Бурятии



В субботу, 8 февраля, в 23:40 пьяный 56-летний водитель автомобиля «Лексус», ехавший по двору на улице Октябрьская в Улан-Удэ, сбил двух пешеходов. После наезда на женщин он врезался в бетонные блоки.По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения - 0.66 мг/л.Очевидцы с места происшествия сообщали, что у одной из пострадавших ампутировали часть ноги.«Водитель был невменяемый, угрожал свидетелям расправой, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета», - сообщил о происшествии подписчик паблика uu_news, приложив видеозаписи с места события.Также автор видео утверждает, что вступиться за водителя прибежала некая женщина. Она пыталась уверить, что сама была за рулём, а не тот мужчина.