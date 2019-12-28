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В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав

В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»

В Забайкальском крае сотрудники ГИБДД провели акцию «Нетрезвый водитель».

В пятницу на территории Читы и районов края сотрудники Госавтоинспекции проверили 1330 транспортных средств. За несколько часов сплошных проверок было выявлено почти 200 нарушений правил дорожного движения.

Так, 32 водителя находились за рулём с признаками опьянения, из них семь ранее уже были подвергнуты административному наказанию за нетрезвую езду. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.

Кроме того, 39 водителей привлечены к ответственности за управление транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, 34 человека проигнорировали ремни безопасности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
ГИБДД водители
 
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