В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав

В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»



В Забайкальском крае сотрудники ГИБДД провели акцию «Нетрезвый водитель».



В пятницу на территории Читы и районов края сотрудники Госавтоинспекции проверили 1330 транспортных средств. За несколько часов сплошных проверок было выявлено почти 200 нарушений правил дорожного движения.



Так, 32 водителя находились за рулём с признаками опьянения, из них семь ранее уже были подвергнуты административному наказанию за нетрезвую езду. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ.



Кроме того, 39 водителей привлечены к ответственности за управление транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, 34 человека проигнорировали ремни безопасности, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

