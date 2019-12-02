Героином торговала этническая группа
В городе Ангарск сотрудники полиции задержали трёх местных жителей по подозрению в сбыте героина. Задержаны 34-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также 46-летняя ангарчанка. В сообщении регионального управления МВД уточняется, что это «этническая группа».
Дилеры действовали в Ангарске с сентября 2019 года, используя меры конспирации. Женщины собирали деньги и передавали их мужчине, получали наркотики для наркоманов. С посредницами мужчина рассчитывался героином.
Возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъяты полимерные и бумажные свёртки с героином весом более 6,5 граммов. По меркам уголовного законодательства является крупным размером.
Также изъяты деньги, сим-карты и сотовые телефоны, предположительно используемые подозреваемыми для наркоторговли.
Устанавливаются другие участники преступной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске задержали трёх распространителей героина
Происшествия, Фото:
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