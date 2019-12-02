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В Ангарске задержали трёх распространителей героина

В Ангарске задержали трёх распространителей героина
Происшествия,  Фото:из архива
Героином торговала этническая группа

В городе Ангарск сотрудники полиции задержали трёх местных жителей по подозрению в сбыте героина. Задержаны 34-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также 46-летняя ангарчанка. В сообщении регионального управления МВД уточняется, что это «этническая группа».

Дилеры действовали в Ангарске с сентября 2019 года, используя меры конспирации. Женщины собирали деньги и передавали их мужчине, получали наркотики для наркоманов. С посредницами мужчина рассчитывался героином.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъяты полимерные и бумажные свёртки с героином весом более 6,5 граммов. По меркам уголовного законодательства является крупным размером.

Также изъяты деньги, сим-карты и сотовые телефоны, предположительно используемые подозреваемыми для наркоторговли.

Устанавливаются другие участники преступной группы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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