В пригороде Улан-Удэ в нулевую видимость произошло тройное ДТП

Сегодня около двух часов дня произошло ДТП в пригороде Улан-Удэ, недалеко от отворота на село Хурамша Иволгинского района. Здесь шёл сильный снег, водители рассказывают, что видимость была практически нулевая.
Водитель «УАЗ» сбросил скорость, так как навстречу двигались две фуры. Однако в условиях плохой видимости следовавший за «УАЗом» водитель «Опель Астра», видимо, не заметил торможения. Иномарка врезалась в отечественный автомобиль.
От удара «УАЗ» отбросило на КамАЗ с прицепом, гружённый лесом. Грузовик в это время стоял на дороге.
По счастливой случайности, никто из водителей не пострадал. Автомобилям был нанесён ущерб: передняя часть «Опеля» оказалась сильно помята, у «УАЗа» вывернуло колесо.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину. Также утром в ДТП попала маршрутка с пассажирами. В Забайкальском крае за сутки произошли две крупные аварии, жертвами которых стали сразу 11 человек.