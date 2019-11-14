В пригороде Улан-Удэ в нулевую видимость произошло тройное ДТП

Сегодня около двух часов дня произошло ДТП в пригороде Улан-Удэ, недалеко от отворота на село Хурамша Иволгинского района. Здесь шёл сильный снег, водители рассказывают, что видимость была практически нулевая.





По счастливой случайности, никто из водителей не пострадал. Автомобилям был нанесён ущерб: передняя часть «Опеля» оказалась сильно помята, у «УАЗа» вывернуло колесо.





