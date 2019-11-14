В Улан-Удэ столкнулись хлебовозка и маршрутка

Авария произошла в 47-м квартале города
Сегодня около 8:30 часов утра на перекрёстке проспекта Строителей и улицы Калашникова в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, столкнулись автобус, ехавший по маршруту №56 и грузовик «Газель» с надписью «Хлебушек».
Свидетель происшествия затруднился ответить, есть ли пострадавшие в этой аварии. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что в Госавтоинспекцию информация по данному дорожному происшествию не поступала.
Как сообщал «Байкал-Daily», две недели назад, 31 октября, столкнулись «Тойота» и маршрутка с пассажирами
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Авария произошла сегодня утром
Авария произошла в 47-м квартале города
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