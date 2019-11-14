Одно ДТП унесло жизни четырёх человек, во втором погибли сразу шесть
В Агинском районе Забайкальского края за сутки произошло два ДТП, в которых погибли сразу 10 человек.
Первая авария произошла 13 ноября около 23 часов на трассе Агинск-Дульдурга, в километре от посёлка Агинское.
По предварительным данным 47-летний водитель «Лексуса» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хонда Прелюд». В результате аварии погибли водитель «Хонды» и три пассажира.
Ещё один пассажир «Хонды» получил травмы. Также пострадали водитель автомобиля «Лексус» и его 71-летняя пассажирка.
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 7 часов утра на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское в ДТП погибли шесть человек. Водитель микроавтобуса врезался в стоящий грузовик. После этого автобус вылетел на «встречку», где произошло ещё одно столкновение с грузовиком. Все жертвы аварии ехали в микроавтобусе.
В Агинском районе Забайкалья в двух ДТП погибли 10 человек
Происшествия, Фото:
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