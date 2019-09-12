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Всех задержанных ночью на площади Советов в Улан-Удэ отпустили

Всех задержанных ночью на площади Советов в Улан-Удэ отпустили
Общество, 
«Сотрудники полиции не применяли дымовые шашки», сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии

Всех жителей столицы Бурятии, задержанных на площади Советов в Улан-Удэ, отпустили. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Напомним, сегодня ночью на площади Советов в Улан-Удэ задержали 17 человек, участников стихийного митинга, оказавших сопротивление полиции.

- По информации администрации Улан-Удэ, министерства внутренних дел Бурятии, управления Росгвардии по республике, министерства здравоохранения республики, сегодня в 2 часа ночи несанкционированный митинг на площади Советов Улан-Удэ был прекращен. 16 граждан были доставлены в отдел полиции Советского РОВД. Для оказания правовой помощи гражданам прибыли адвокаты. Вручены повестки с обязательством о явке для рассмотрения и составления протоколов, в районе 6 утра все граждане покинули отдел полиции, - поясняет уполномоченный по правам человека в Бурятии.

Также в аппарате бурятского омбудсмена добавляют, что в интернете прошла дезинформация о том, что среди задержанных была беременная женщина, что сотрудники полиции применяли дымовые шашки. «Оба сообщения не нашли подтверждения», отметили здесь.

Подтвердилась информация о применении гражданами в отношении сотрудников полиции газового баллончика. Сотрудник Росгвардии получил повреждение глазной роговицы, был вынужден обратится в медицинское учреждение за помощью.

В медучреждение была вынуждена обратиться и одна из задержанных - женщина пожилого возраста, у которой поднялось давление. Женщине оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Также из официальных источников была получена информация о причинах действий МВД по очистке площади Советов от транспорта в районе пешеходной зоны.

- 11 сентября министерство образования и науки республики обратилось в администрацию города в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых 89-летию Победы советско-монгольских войск на реке Ханхин-Гол. В обращении содержалась просьба в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения объявить площадь Советов пешеходной зоной. ГИБДД МВД по Бурятии рекомендовано ограничить проезд личного транспорта, запретить движение, остановку и стоянку транспортных средств на территории площади Советов. В порядке подготовки сотрудниками полиции стали приниматься меры по очистке пешеходной площади Советов от транспорта. В это время на площади стояли автобус и минивэн, в автобусе находились граждане. Требованиям сотрудников полиции покинуть автобус граждане не подчинились. Сотрудниками полиции пришлось выводить людей, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.

В настоящее время в изолятор временного содержания Улан-Удэ находятся двое задержанных: Дмитрий Баиров и Коношанов Игорь. Уполномоченный отмечает, что условия содержания указанных граждан соответствуют всем требованиям закона, предъявляемых к таким учреждениям.

Также уполномоченный подчеркнула, что все вопросы – пересмотр итогов выборов, задержание граждан, и прочие, выдвигаемые на стихийном митинге, должны решаться исключительно в рамках правового поля, в судебном порядке, мирным путем.

«Мы все с вами обладаем правом высказывать своё мнение, правом на свободу слова, но в тоже время у нас есть и обязанности по соблюдению федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», заключила она.



уполномоченный по правам человека
 
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