Первый зампред правительства Бурятии обратился к «провокаторам»

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Игорь Зураев прокомментировал ситуацию со стихийным собранием на площади Советов

Первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев прокомментировал ситуацию с событиями, происходящими на площади Советов. На своей странице в Facebook он сообщил, что с 5 сентября он находился в отпуске не в Бурятии и только сейчас смог выйти в интернет.

«Моё мнение о провокаторах-вот это и есть черти, провоцировать людей на площади, хайповать на выборной теме, если сами не работали с избирателями в поле, кто виноват? Кто из кандидатов имея программу, убедил избирателей, тому люди и поверили, те же два депутата горсовета от КПРФ - они смогли и им люди доверили голоса, считаете, что нарушен закон- в суд, а не криком и воплем на площадь, собирая зевак и провоцируя полицию!» - написал Игорь Зураев.



Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил всех кандидатов в мэры Улан-Удэ, в том числе коммуниста Вячеслава Мархаева, на встречу в пятницу.
правительство Бурятии
 
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