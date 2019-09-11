Первый зампред правительства Бурятии обратился к «провокаторам»

«Моё мнение о провокаторах-вот это и есть черти, провоцировать людей на площади, хайповать на выборной теме, если сами не работали с избирателями в поле, кто виноват? Кто из кандидатов имея программу, убедил избирателей, тому люди и поверили, те же два депутата горсовета от КПРФ - они смогли и им люди доверили голоса, считаете, что нарушен закон- в суд, а не криком и воплем на площадь, собирая зевак и провоцируя полицию!» - написал Игорь Зураев.







