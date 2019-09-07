Молодой человек уже покурил «траву»
Сотрудники управления наркоконтроля на поле, неподалеку от посёлка Николаевский Тарбагатайского района задержали 24-летнего жителя Хоринска. У него при себе было более 350 граммов марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При этом сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты проведенного освидетельствования.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и угон транспортного средства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
О лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
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