Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле

Молодой человек уже покурил «траву»



Сотрудники управления наркоконтроля на поле, неподалеку от посёлка Николаевский Тарбагатайского района задержали 24-летнего жителя Хоринска. У него при себе было более 350 граммов марихуаны, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При этом сам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты проведенного освидетельствования.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества и угон транспортного средства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.



О лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

