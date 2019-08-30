Медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику

- Руководство оказанием медицинской помощи было обеспечено фельдшером территориального центра медицины катастроф Бурятии Артёмом Курдюковым. Он в составе специальной бригады обеспечивает безопасность участников автопробега «Дорогами отцов», Коллеги-медики из Монголии выразили благодарность за спасение ребёнка, - уточняют в минздраве Бурятии.

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