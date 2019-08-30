Медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику

29 августа в 15 км от монгольского города Чингис-Хот участники стартовавшего из Бурятии автопробега «Дорогами отцов» стали свидетелями страшном ДТП. В машине были два человека: мужчина 50 лет и его 13-летний сын, оба жители Монголии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, а ребёнку оказали помощь медики участники автопробега из Бурятии. Мальчику оказали первую помощь до приезда местной скорой.
Ребёнка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами в медицинское учреждение.
- Руководство оказанием медицинской помощи было обеспечено фельдшером территориального центра медицины катастроф Бурятии Артёмом Курдюковым. Он в составе специальной бригады обеспечивает безопасность участников автопробега «Дорогами отцов», Коллеги-медики из Монголии выразили благодарность за спасение ребёнка, - уточняют в минздраве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», автопробег посвящён 80-летнему юбилею совместной победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. В нём приняли участие дети, внуки солдат, участвовавших в боях на Халхин-Голе, представители правительства Бурятии, артисты и специалисты из районов республики.
Маршрут автопробега проходил по городам Улан-Удэ, Гусиноозерск, Кяхта, Сухэ-Батор, Дархан, Улан-Батор, Чингисхан, Чойбалсан, Сумбэр. Участники посетили памятников воинской славы, проводились митинги, концерты с участием ветеранов, военнослужащих и допризывной молодёжи. Накануне автопробег «Дорогами отцов» добрался до конечной точки маршрута в Монголии.
Участники автопробега привезли памятник воинам-уроженцам Бурятии, павшим в боях на Халхин-Голе. Стелу установят на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол, на территории Восточного аймака в городе Сумбэр.