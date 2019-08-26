Автопробег «Дорогами отцов» стартовал в Бурятии

В автопробеге принимают участие дети, внуки солдат, участвовавших в боях на Халхин-Голе



25 августа состоялся старт международного автопробега «Дорогами отцов», посвящённого 80-летнему юбилею совместной Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

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В автопробеге принимают участие дети, внуки солдат, участвовавших в боях на Халхин-Голе, представители правительства Бурятии, артисты и специалисты из районов республики, сообщает пресс-служба минспорта.

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Участникам автопробега предстоит посетить следующие города: Улан-Удэ, Гусиноозерск, Кяхта, Сухэ-Батор, Дархан, Улан-Батор, Чингисхан, Чойбалсан, Сумбэр. И в рамках него запланированы посещения памятников воинской славы, проведение митингов, концертов с участием ветеранов, военнослужащих и допризывной молодёжи.

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Также на местах боёв будет установлен памятник павшим войнам. Вернутся обратно участники планируют 1 сентября.

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На сегодняшний день автопробег уже посетил Гусиноозёрск и Кяхту.

