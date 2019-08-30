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Завершился стартовавший из Бурятии автопробег «Дорогами отцов»

Завершился стартовавший из Бурятии автопробег «Дорогами отцов»
Общество, 
Участников торжественно встречали в монгольских городах

Автопробег «Дорогами отцов» добрался до конечной точки маршрута в Монголии. Участники автопробега «Дорогами отцов» уже прошли ряд городов - Сухэ-Батор, Дархан, Улан-Батор, Чингис Хот, Чойбалсан. Везде их встречали с праздничной программой, посвящённой 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, сообщает минспорта Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», автопробег «Дорогами отцов» стартовал в Бурятии 25 августа.

По словам организаторов, по-особенному встретили участников автопробега в городе Чойбалсан. Торжество началось с парада боевой техники и военнослужащих Монголии и России, выступления от воздушных сил, где высший пилотаж показали пилоты вертолётов. Также состоялось шествие Бессмертного полка, в котором приняли участие автопробега.
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Накануне был установлен памятник войнам Бурятии на горе Баин-Цаган, где с 3 по 5 июля 1939 года проходили боевые действия. Сейчас памятник находится на стадии завершения покраски и уже завтра состоится торжественное открытие.

автопробег Монголия
 
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