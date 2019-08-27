В Монголии поставят памятник воинам из Бурятии

В церемонии примут участие официальные лица, активисты ветеранских, молодёжных и общественных организаций, творческие коллективы.

Памятник представляет собой стелу с фигурами трёх воинов бурятской, русской и монгольской национальностей в полный рост. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамлённом георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имён 398 воинов-уроженцев Бурятия, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол.