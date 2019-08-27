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В Монголии поставят памятник воинам из Бурятии

В Монголии поставят памятник воинам из Бурятии
Общество,  Фото:сайт правительства РБ
Памятник воинам-уроженцам Бурятии везут в Монголию участники специального автопробега

В Монголии поставят памятник воинам-уроженцам Бурятии, павшим в боях на Халхин-Голе. Памятник передадут в дар Монголии участники автопробега в честь 80-летия победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол. Автопробег «Дорогами отцов» проходит с 25 августа по 4 сентября, в нём участвуют более 100 человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Памятник представляет собой стелу с фигурами трёх воинов бурятской, русской и монгольской национальностей в полный рост. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамлённом георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имён 398 воинов-уроженцев Бурятия, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол.



23 августа стелу направили в Монголию в сопровождении группы из 10 человек во главе с архитектором Александром Капустиным. Памятник будет передан в дар Музею «Победы» сомона Халхин-Гол в Монголии по договору дарения с республиканским поисковым отрядом «Рысь».

Памятник «Воинам Бурятии – участникам боев на р. Халхин-Гол» откроется 30 августа на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол (на территории Восточного аймака в городе Сумбэр).

В церемонии примут участие официальные лица, активисты ветеранских, молодёжных и общественных организаций, творческие коллективы.




Парад на площади Советов

Кульминацией праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советских и монгольских войск над японо-маньчжурскими захватчиками на реке Халхин-Гол, станет парад Победы. Он пройдёт 15 сентября Улан-Удэ на площади Советов в 12 часов. В параде торжественным маршем пройдут члены военно-патриотических клубов республики, учащиеся образовательных учреждений, члены юнармии Бурятии, учащиеся казачьих кадетских классов, кадеты РКШИ. Почётными гостями мероприятия станут гости из Монголии во главе с генеральным консулом Монголии в Улан-Удэ и главой Восточного аймака господином М. Бадамсурен.

Для горожан и участников парада будет развёрнута полевая кухня, выставка современного вооружения и археологических находок, добытых в ходе поисковых экспедиций в Монголии на местах боев 1939 года на реке Халхин-Гол республиканским поисковым отрядом «Рысь». Здесь будут организованы интерактивные площадки военно-патриотической тематики (соревнования по радиопеленгации, интеллектуальный баттл на знание военной истории, фотозоны и др.). Все желающие в этот день смогут бесплатно посетить Национальный музей Республики Бурятия. Детей и подростков будут сопровождать участники движения «Волонтеры Победы».

Справка:

Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора). С одной стороны были СССР и Монголией, с другой – Японская империя и Маньчжоу-го. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось разгромом армии Японии.

В советской историографии эти события, как правило, называются «военным конфликтом». Часть японских историков считает, что это была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называют её «Второй русско-японской войной» — по аналогии с войной 1904—1905 гг.

По официальным советским данным, потери японо-маньчжурских войск года составили более 61 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, в том числе около 25 тысяч убитыми. Официально объявленные потери Квантунской армии: 17 206 человек — 8440 убитых, умерших и пропавших без вести, 8766 раненых и заболевших.

Потери советских войск составили 9703 человек (в том числе 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, 2028 пропавших без вести).

«Байкал-Daily» представлял интервью со столетним ветераном Ефремом Андреевичем Ковалёвым, который был участником боёв на Халхин-Голе.
Монголия памятник Халхин-Гол
 
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