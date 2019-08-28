 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался

В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ЧП произошло в центре Улан-Удэ на Виадуке. ФОТО, ВИДЕО с места 

Сегодня в пятом часу дня в центре Улан-Удэ, в доме на улице Смолина, 81 мужчина сорвался с высоты. Он упал с третьего-четвёртого этажа прямо на асфальт.



На вид пострадавшему лет 60. По всей видимости, он пытался спуститься на землю по связанным простыням. Но не выдержал и сорвался.

Мужчина упал перед входом в «Совкомбанк».

- Сейчас лежит на асфальте, вроде, дышит. Скорая ещё не приехала, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.



падение несчастный случай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье горняка будут судить за смерть двух шахтёров
В Забайкалье горняка будут судить за смерть двух шахтёров
Происшествия, 28.08.2019
Шахтеры погибли из-за отравления вредными газами
Неоднократно судимая братчанка содержала наркопритон
Неоднократно судимая братчанка содержала наркопритон
Происшествия, 28.08.2019
Гости притона расплачивались наркотиками
В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался
В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался
Происшествия, 28.08.2019
ЧП произошло в центре Улан-Удэ на Виадуке. ФОТО, ВИДЕО с места
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
В Бурятии «чёрный лесоруб», уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 28.08.2019
Чтобы остановить «чёрного лесоруба», лесничему пришлось машиной преграждать ему путь
Пропавший на Байкале в Бурятии мужчина найден мёртвым
Пропавший на Байкале в Бурятии мужчина найден мёртвым
Происшествия, 28.08.2019
Мужчина совершил суицид в лесу у Байкала
Туристов на Байкале в Бурятии обокрали на 400 тысяч
Туристов на Байкале в Бурятии обокрали на 400 тысяч
Происшествия, 28.08.2019
Трое парней залезли в гостевые дома на Байкальском прибое
В Бурятии закрыли 20 подпольных казино
В Бурятии закрыли 20 подпольных казино
Происшествия, 28.08.2019
В сентябре уничтожат почти 500 комплектов игрового оборудования
В Улан-Удэ воры спрятались в высокой траве
В Улан-Удэ воры спрятались в высокой траве
Происшествия, 28.08.2019
Подростки с домкратом и ломом пытались вскрыть гаражи
В Бурятии гроза подожгла лес
В Бурятии гроза подожгла лес
Происшествия, 28.08.2019
Возгорание находится в труднодоступной горной местности
В Иркутске уличные грабители отобрали у парня смартфоны и наушники
В Иркутске уличные грабители отобрали у парня смартфоны и наушники
Происшествия, 28.08.2019
Сейчас оба грабителя находятся в изоляторе временного содержания
Уехал на машине и исчез: Пропавшего забайкальца видели в Бурятии
Уехал на машине и исчез: Пропавшего забайкальца видели в Бурятии
Происшествия, 28.08.2019
Пропавший водитель уехал с ружьём и травматическим оружием
Читинец, продавая дом, перевёл мошеннице 107 тысяч
Читинец, продавая дом, перевёл мошеннице 107 тысяч
Происшествия, 28.08.2019
В Забайкалье накануне восемь человек пострадали от мошенников
В Чите лжепокупатель угнал иномарку
В Чите лжепокупатель угнал иномарку
Происшествия, 28.08.2019
Владелец машины разрешил потенциальному покупателю сесть за руль

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^