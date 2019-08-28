В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался

Сегодня в пятом часу дня в центре Улан-Удэ, в доме на улице Смолина, 81 мужчина сорвался с высоты. Он упал с третьего-четвёртого этажа прямо на асфальт.









- Сейчас лежит на асфальте, вроде, дышит. Скорая ещё не приехала, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.











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На вид пострадавшему лет 60. По всей видимости, он пытался спуститься на землю по связанным простыням. Но не выдержал и сорвался.Мужчина упал перед входом в «Совкомбанк».