В Улан-Удэ мужчина спускался из окна по простыням и сорвался

ЧП произошло в центре Улан-Удэ на Виадуке. ФОТО, ВИДЕО с места
Сегодня в пятом часу дня в центре Улан-Удэ, в доме на улице Смолина, 81 мужчина сорвался с высоты. Он упал с третьего-четвёртого этажа прямо на асфальт.
На вид пострадавшему лет 60. По всей видимости, он пытался спуститься на землю по связанным простыням. Но не выдержал и сорвался.
Мужчина упал перед входом в «Совкомбанк».
- Сейчас лежит на асфальте, вроде, дышит. Скорая ещё не приехала, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
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ЧП произошло в центре Улан-Удэ на Виадуке. ФОТО, ВИДЕО с места
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