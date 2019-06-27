СМИ сообщают о стюардессе, спасшей пассажиров Ан-24 в Бурятии

«То есть фактически Лапуцкой удалось совершить то, что оказалось не под силу её коллегам из «Аэрофлота» при катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево при схожих обстоятельствах, - проводит параллели «Царьград». – Стюардесса авиакомпании «Ангара» смогла в одиночку спасти всех пассажиров. При «огненной» посадке «Суперджета» в столичном аэропорту, напомним, погибла большая часть пассажиров - 40 человек и один бортпроводник. Выжило тогда 37 человек».







Однако слова одной из пассажирок рейса не подтверждают опубликованную в СМИ информацию.



Пассажирка Дари Дашижигмитова рассказала, что во время крушения стюардесса открыла только заднюю дверь, а переднюю открывали пассажиры. Слова Дари приводит радиостанция «Говорит Москва».



По словам пассажирки, после посадки в самолёте началась паника. «Переднюю дверь открывали пассажиры, и мы сами выбегали. Я сидела сзади, весь удар пришёлся на людей, которые сидели впереди», — уточнила Дашижигмитова.













Спасение 43 пассажиров после жёсткой посадки самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска, притом что пилот и бортпроводник погибли, кажется чудом. Но у этого чуда есть вполне реальное основание. Как оказалось, совершило его одна стюардесса – Елена Лапуцкая, сообщает издание «Царьград».Елена Лапуцкая имеет большой опыт, её стаж – 16 лет, сообщили в авиакомпании «Ангара». Именно Елена была бортпроводником на том самом злополучном рейсе. Она спасла всех пассажиров в одиночку, эвакуировав их из горящего самолёта через аварийный выход, сообщает проект Baza.Также проект Baza сообщает о том, как погибший командир самолёта своим утренним решением спас коллегу – пилота, который должен был лететь в тот день.