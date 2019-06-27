Появилось видео из потерпевшего крушение самолёта в Бурятии

В Сети появилось видео с моментом приземления самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Судя по всему, съёмку вёл один из пассажиров. Он снимал через иллюминатор виды на город. Затем самолёт приземляется, а выкатившись со взлётно-посадочной полосы, съезжает на грунт и врезается в здание.
После этого начинается пожар.
Стоит отметить, что в минутном ролике не слышны крики перепуганных людей. Только в самом конце видео пассажиры начинают паниковать.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло сегодня утром. Самолёт летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Всего на борту было 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все пассажиры остались живы, но около 19 из них получили травмы. Пилот и техник погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Также были уже озвучены предварительные причины трагедии. По данным источника «Интерфакс», двигатель отказал ещё в воздухе. Об ошибках пилотов не говорится, они действовали по инструкции.
В МВД Бурятии пообещали, что помогут пассажирам, у кого в аварии сгорели документы, с восстановлением.