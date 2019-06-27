Появилось видео из потерпевшего крушение самолёта в Бурятии









В Сети появилось видео с моментом приземления самолёта Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.Судя по всему, съёмку вёл один из пассажиров. Он снимал через иллюминатор виды на город. Затем самолёт приземляется, а выкатившись со взлётно-посадочной полосы, съезжает на грунт и врезается в здание.После этого начинается пожар.Стоит отметить, что в минутном ролике не слышны крики перепуганных людей. Только в самом конце видео пассажиры начинают паниковать.