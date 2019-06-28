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8 человек госпитализировали после авиакатастрофы в Бурятии

8 человек госпитализировали после авиакатастрофы в Бурятии
Происшествия,  Фото:Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ
Из них двое подростков

8 человек госпитализированы после авиакатастрофы в Нижнеангарске. По информации на 19:30 27 июня, всего за медицинской помощью обратились 31 пассажир и 2 члена экипажа. 8 пассажиров госпитализированы с травмами средней степени тяжести, в том числе двое в Нижнеангарскую ЦРБ и шесть в Отделенческую больницу на станции Северобайкальск «ОАО «РЖД».

27 июня днём в Нижнеангарск вылетел вертолёт МИ-8 санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф в составе 2-х анестезиолого-реанимационных бригад, психолога.

- После осмотра принято решение о медицинской эвакуации. В Детскую республиканскую клиническую больницу двух детей, юноша 17 лет, девочка 13 лет. В Республиканскую клиническую больницу имени Семашко двух взрослых, женщина 69 лет, мужчина 43 года. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится под контролем, - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Как сообщал «Байкал-Daily», на борту самолёта находилось 43 пассажира, из них 4 детей в возрасте 1,5 года, 13, 16 и 17 лет, и 4 члена экипажа. 2 члена экипажа погибли на месте.

При оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе задействовано: 3 бригады скорой медицинской помощи и 3 врачебно-сестринских бригады Нижнеангарской ЦРБ; 3 бригады скорой медицинской помощи и 2 врачебно-сестринских бригады Отделенческой больницы на станции Северобайкальск «ОАО «РЖД».

 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Нижнеангарске погибшие пилоты имели большой стаж. Пилот Владимир Коломин имел стаж работы в 34 года, общий налёт часов – 15 702. Второй погибший член экипажа Олег Барданов летал уже 35 лет, общий налёт часов – 13 728.

Следователями возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По данным источника Интерфакс, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

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