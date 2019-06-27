Погибшие в АН-24 в Бурятии пилот и бортмеханик имели большой стаж













Утром 27 июня самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» следовал по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск. На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа.



В 10:24 самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарск. При посадке воздушное судно выкатилось со взлётно-посадочной полосы и столкнулись с объектами наземной инфраструктуры. В результате столкновения произошёл пожар. 43 пассажира были своевременно эвакуированы, среди пассажиров жертв нет.



По последним данным, за медицинской помощью обратился 31 человек. В 12.30 часов из Улан-Удэ в Нижнеангарск вылетел вертолёт санитарной авиации.









Погибшие в Бурятии в загоревшемся после посадки самолёте Ан-24 пилот и бортмеханик имели большой опыт работы.В самолёте погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали. Об этом сообщили в авиакомпании «Ангара», которой принадлежит потерпевший крушение самолёт.Владимир Коломин имел стаж работы в 34 года, общий налёт часов – 15 702. Второй погибший член экипажа Олег Барданов летал уже 35 лет, общий налёт часов – 13 728.Большой опыт и у второго пилота, который выжил. Стаж Сергея Сазонова – 20 лет, общий налёт часов – 6 315.В причинах катастрофы будет разбираться комиссия МАК.