Число пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии выросло до 33-х

На связь по телемосту с Нижнеангарской центральной районной больницей, где сейчас медики оказывают помощь пострадавшим в авиакатастрофе, вышел министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 27 июня в посёлке Нижнеангарск Северобайкальского района пилот и бортмеханик погибли в загоревшемся при посадке самолёте. На борту находилось 43 пассажира, из них 4 детей в возрасте 1,5, 13, 16 и 17 лет, а также 4 члена экипажа.
- Вызов из аэропорта Нижнеангарска в отделение скорой медицинской помощи посёлка поступил в 10:33 о том, что рейсовый самолёт, совершающий рейс по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск совершил аварийную посадку при этом выехал за пределы взлётной полосы на 26 метров, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. К сожалению, два члена экипажа - командир борта и техник погибли на месте. По данным на 13:20 за медицинской помощью обратился 31 пассажир и 2 члена экипажа. Госпитализировано 4 человека, - доложила Галина Мешкова, и. о. главного врача Нижнеангарской ЦРБ.
Девочку 13 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга средней степени тяжести и 60-летнюю женщину с переломом предплечья, вывихом плечевого сустава госпитализировали в отделенческую больницу на станции Северобайкальск по месту жительства. Подростка 17 лет с ушибом костей таза и поясничного отдела позвоночника и мужчину 1970 года рождения с ушибом коленных суставов и ссадинами мягких тканей госпитализировали в хирургическое отделение Нижнеангарской ЦРБ.
- Всё необходимое обследование, включая рентгеновские снимки, мы сделали, лечение начали. Пострадавших, нуждающихся в транспортировке в Республиканскую клиническую больницу, нет. На амбулаторное лечение направлено 27 человек. В основном обращались с артериальной гипертонией из-за стрессовой ситуации. Оставшиеся 12 человек в медицинской помощи не нуждаются. Больше обращений, скорее всего, в течение дня не будет, - сообщила Галина Мешкова.
С пострадавшими поработали психологи.
Также за медицинской помощью обратились двое членов экипажа – бортпроводница и второй пилот, покинувшие горевший самолёт через запасной выход и окно. Они находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести, в госпитализации не нуждаются. У них зафиксированы ушибленные раны ног, ушибы грудной клетки, ушибы мягких тканей. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
При возникновении вопросов медики Нижнеангарской ЦРБ будут консультироваться со специалистами Республиканской клинической больницы. Сейчас необходимости в консультациях нет, сообщили в Нижнеангарской ЦРБ.
- Я доложил министерству здравоохранения РФ, директору департамента Оксане Гусевой полностью ситуацию и через каждые три часа буду в дальнейшем докладывать информацию. В 12:30 вылетел борт санитарной авиации с двумя врачебно-анестезиологическими бригадами и клиническим психологом. Я думаю, потребность в консультации клинического психолога есть, - отметил министр здравоохранения Бурятии.
На очистных сооружениях, в которые врезался АН-24, пострадавших нет. Там находился один оператор, который быстро спасся через окно, а затем принимал активное участие в эвакуации пассажиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», погибшие в АН-24 в Бурятии пилот и бортмеханик имели большой стаж. Пилот Владимир Коломин имел стаж работы в 34 года, общий налёт часов – 15 702. Второй погибший член экипажа Олег Барданов летал уже 35 лет, общий налёт часов – 13 728.
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