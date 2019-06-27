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Семьи погибших в Бурятии получат 1,5 миллиона рублей

Семьи погибших в Бурятии получат 1,5 миллиона рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пострадавшие пассажиры в загоревшемся Ан-24 самолёте также получат выплаты

Фонд социального страхования выплатит по миллиону рублей семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе в Нижнеангарске. Об этом сообщило иркутское отделение ФСС.

«В результате катастрофы погибли два члена экипажа - командир самолета Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Семьи погибших получат компенсацию от ФСС в размере 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также по 500 тысяч рублей семьи погибших получат от Бурятии.

- Глава Бурятии дал поручение об единовременной выплате семьям погибших пилотов по 500 тысяч рублей, - сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Выплаты получат также пострадавшие пассажиры. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести.

- Министерство здравоохранения приняло решение проверить состояние здоровья всех без исключения пассажиров и членов экипажа. Всего 45 человек, - уточнил Алексей Фишев.

Как сообщал «Байкал-Daily», госпитализировано было четыре человека. Это 13-летняя девочка, 17-летний подросток, 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Улан-Удэ, при посадке в Нижнеангарске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и сгорел. Погибли командир экипажа и бортмеханик. Все пассажиры остались живы.



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