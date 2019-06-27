Семьи погибших в Бурятии получат 1,5 миллиона рублей

Фонд социального страхования выплатит по миллиону рублей семьям пилотов, погибших в авиакатастрофе в Нижнеангарске. Об этом сообщило иркутское отделение ФСС.
«В результате катастрофы погибли два члена экипажа - командир самолета Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Семьи погибших получат компенсацию от ФСС в размере 1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.
Также по 500 тысяч рублей семьи погибших получат от Бурятии.
- Глава Бурятии дал поручение об единовременной выплате семьям погибших пилотов по 500 тысяч рублей, - сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Выплаты получат также пострадавшие пассажиры. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести.
- Министерство здравоохранения приняло решение проверить состояние здоровья всех без исключения пассажиров и членов экипажа. Всего 45 человек, - уточнил Алексей Фишев.
Как сообщал «Байкал-Daily», госпитализировано было четыре человека. Это 13-летняя девочка, 17-летний подросток, 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.
Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Улан-Удэ, при посадке в Нижнеангарске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и сгорел. Погибли командир экипажа и бортмеханик. Все пассажиры остались живы.
Лететь вместо погибшего пилота должен был его коллега, но утром у него заболел желудок.