Глава Бурятии пообещал помощь пострадавшим в авиакатастрофе

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа в авиакатастрофе сегодня в аэропорту Нижнеангарска. Как сообщал «Байкал-Daily», из 47-ми находившихся людей на борту погибли пилот и бортмеханик. Их тела уже извлекли из обгоревшего самолёта.
- Хотел бы высказать соболезнования близким погибших пилотов. Ну, и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили травмы, окажем. Сейчас министерство здравоохранения республики сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской, для Северобайкальской больниц. Все средства будут выделены, помощь будет оказана, - сказал Алексей Цыденов.
Утром сообщалось о семи пострадавших, затем их число выросло до 19-ти. Только что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев сообщил о 33 людях, обратившихся за медицинской помощью.
Возбуждено уголовное дело. Появилось видео момента приземления самолёта. Находящиеся на борту пассажиры совершенно не паниковали. Крики начались лишь после удара.
Авария случилась утром, когда самолёт прилетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Пожар потушили около 12 часов дня. На месте работали пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел – всего 52 человека, а также 14 единиц техники.
В связи с трагическими событиями отменяется вечерняя программа ко Дню молодёжи. Планировалось выступление бурятских КВН-щиков и дискотека под открытым небом.
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