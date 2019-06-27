Глава Бурятии пообещал помощь пострадавшим в авиакатастрофе









Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа в авиакатастрофе сегодня в аэропорту Нижнеангарска. Как сообщал «Байкал-Daily», из 47-ми находившихся людей на борту погибли пилот и бортмеханик. Их тела уже извлекли из обгоревшего самолёта.- Хотел бы высказать соболезнования близким погибших пилотов. Ну, и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили травмы, окажем. Сейчас министерство здравоохранения республики сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской, для Северобайкальской больниц. Все средства будут выделены, помощь будет оказана, - сказал Алексей Цыденов.Утром сообщалось о семи пострадавших, затем их число выросло до 19-ти. Только что пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев сообщил о 33 людях, обратившихся за медицинской помощью.Возбуждено уголовное дело. Появилось видео момента приземления самолёта. Находящиеся на борту пассажиры совершенно не паниковали. Крики начались лишь после удара.