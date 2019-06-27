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В Бурятии возбудили уголовное дело после катастрофы Ан-24

В Бурятии возбудили уголовное дело после катастрофы Ан-24
Происшествия, 
На место катастрофы в Нижнеангарск из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту катастрофы самолёта Ан-24 в аэропорту города Нижнеангарск. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 10.30 часов 27 июня потерпел катастрофу самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом по маршруту «Улан-Удэ – Нижнеангарск - Иркутск». При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

На месте погибли два члена экипажа – пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

На борту было 43 пассажира и 4 члена экипажа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. 




Потушили открытое горение

В 11.53 часов было ликвидировано открытое горение на площади 200 кв.м., из них 100 кв.м. – самолёт и 100 кв.м. – здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

На место происшествия из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации, на котором находятся психолог и анестезиолог.

Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС по Бурятии. Приведён в готовность борт Ми-8 МЧС России.

На месте работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел. Всего работает 65 человек и 15 единиц техники.

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