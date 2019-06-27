В Бурятии возбудили уголовное дело после катастрофы Ан-24

В 11.53 часов было ликвидировано открытое горение на площади 200 кв.м., из них 100 кв.м. – самолёт и 100 кв.м. – здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.На место происшествия из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации, на котором находятся психолог и анестезиолог.Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС по Бурятии. Приведён в готовность борт Ми-8 МЧС России.На месте работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел. Всего работает 65 человек и 15 единиц техники.