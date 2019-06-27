В Бурятии погибших в авиакатастрофе пилотов извлекли из кабины

















Спасатели извлекли из кабины потерпевшего крушение в Бурятии Ан-24 тела пилотов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.- Спасатели достали из кабины тела погибших пилотов, — заявил он.Как сообщал «Байкал-Daily», около 10.30 часов в аэропорту Нижнеангарска при посадке выкатился со «взлётки» самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевший из Улан-Удэ. Самолёт врезался в очистные сооружения и загорелся. На месте погибли два члена экипажа. Всего на борту находились 47 человек, около 20 пассажиров обратились за медицинской помощью.