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26 Июня

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В Бурятии погибших в авиакатастрофе пилотов извлекли из кабины

В Бурятии погибших в авиакатастрофе пилотов извлекли из кабины
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
«Меня всю трясёт всю, это очень страшно», - рассказала местная жительница-очевидец

Спасатели извлекли из кабины потерпевшего крушение в Бурятии Ан-24 тела пилотов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

- Спасатели достали из кабины тела погибших пилотов, — заявил он.




Как сообщал «Байкал-Daily», около 10.30 часов в аэропорту Нижнеангарска при посадке выкатился со «взлётки» самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевший из Улан-Удэ. Самолёт врезался в очистные сооружения и загорелся. На месте погибли два члена экипажа. Всего на борту находились 47 человек, около 20 пассажиров обратились за медицинской помощью. 


 

Одна из местных жительниц рассказала «Вконтакте», как всё произошло:

«Мы картошку огребали и услышали хлопок, и сразу побежали туда, люди лезли, кто откуда мог, дым чёрный валил, керосин лился и потом хлопки начались, выгорел весь, один хвост остался… Меня вообще трясёт всю, это очень страшно, не дай Бог».

Другие пользователи сообщают, что видели, как самолёт покидает выживший пилот, весь в крови. 

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлекшее гибель людей по неосторожности. 

На место происшествия из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации, на котором находятся психолог и анестезиолог. 

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