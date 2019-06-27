Число пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии выросло до 19-ти

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.Утром сообщалось о семи пострадавших. По уточнённой информации, за медпомощью обратилось 19 человек.Трое из них госпитализированы: 17-летний парень с ушибами и 13- летний мальчик с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, женщина с переломом костей предплечья, остальные проходят обследование.Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурит две бригады врачей.В 13.30 часов минздрав Бурятии проведёт телемост с Нижнеангарском для оказания оперативной консультативной помощи пострадавшим. Поручение о телемосте дал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.