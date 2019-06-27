Число пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии выросло до 19-ти

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 27 июня, произошло ЧП с самолётом рейса Улан-Удэ – Нижнеангарск. В 9:03 самолет вылетел из Улан-Удэ. В 10:12 при подходе к Нижнеангарску пилоты сообщили об отказе одного из двигателей.
На борту самолёта находилось 47 человек – 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей 2, 13 и 17 лет.
Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.
Утром сообщалось о семи пострадавших. По уточнённой информации, за медпомощью обратилось 19 человек.
Трое из них госпитализированы: 17-летний парень с ушибами и 13- летний мальчик с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, женщина с переломом костей предплечья, остальные проходят обследование.
Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурит две бригады врачей.
В 13.30 часов минздрав Бурятии проведёт телемост с Нижнеангарском для оказания оперативной консультативной помощи пострадавшим. Поручение о телемосте дал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.
Читайте также:
Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Бурятии
В Бурятии локализовали пожар на самолёте Ан-24
В Бурятии двое пилотов погибли в загоревшемся при посадке самолёте