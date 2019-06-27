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Число пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии выросло до 19-ти

Число пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии выросло до 19-ти
Происшествия, 
Глава Бурятии дал поручение министру здравоохранения провести телемост с Нижнеангарском

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром, 27 июня, произошло ЧП с самолётом рейса Улан-Удэ – Нижнеангарск. В 9:03 самолет вылетел из Улан-Удэ. В 10:12 при подходе к Нижнеангарску пилоты сообщили об отказе одного из двигателей.

На борту самолёта находилось 47 человек – 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей 2, 13 и 17 лет. 




Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов.

Утром сообщалось о семи пострадавших. По уточнённой информации, за медпомощью обратилось 19 человек.

Трое из них госпитализированы: 17-летний парень с ушибами и 13- летний мальчик с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, женщина с переломом костей предплечья, остальные проходят обследование.

Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурит две бригады врачей.

В 13.30 часов минздрав Бурятии проведёт телемост с Нижнеангарском для оказания оперативной консультативной помощи пострадавшим. Поручение о телемосте дал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики. 

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авиакатастрофа
 
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