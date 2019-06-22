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Иркутянка получила травмы в сорвавшемся лифте

Иркутянка получила травмы в сорвавшемся лифте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Когда лифт полетел вниз, женщина уже распрощалась с жизнью

Иркутянка обратилась с иском к ООО Управляющая компания «Альтаир Плюс» о взыскании компенсации морального вреда.

Летом 2018 года женщина возвращалась в свою квартиру на шестом этаже дома на улице Байкальская, 319, который обслуживает управляющая компания «Альтаир Плюс». Во время движения лифт в буквальном смысле «сошёл с ума» и стал произвольно ездить по этажам без остановки. Женщина связалась с диспетчером, которая сказала, что сейчас лифт остановится и ей надо сразу выскакивать из кабины. Однако лифт не остановился и двери не открыл.

Затем лифт произвольно поднялся на большую высоту и полетел вниз, затем очень жёстко остановился. Женщина стукнулась головой об стену, двери лифта сместились, а из-под сломавшейся панели лифта проступила техническая «начинка».

Через 50 минут приехали сотрудники МЧС, полиции, «скорой помощи». Двери лифта принудительно открыли, и женщина спрыгнула на руки спасателю, так как лифт был расположен значительно выше уровня пола 13 этажа. Её увезли в больницу, где выявили ушиб мягких тканей головы и поясницы.

В своём иске женщина пояснила, что день до случившегося ей сделали операцию по удалению варикозных вен. По предписанию врача, неделю запрещалось напрягать ноги, допускать физические нагрузки, ушибы и удары. Однако в результате произошедшего ей была причинена сильная физическая боль, на ногах проступили синяки от лопнувших вен. Некоторое время она не могла встать на ноги, ей было трудно ходить.

Кроме того, она очень сильно испугалась за свою жизнь, потому что, когда лифт резко полетел вниз, она думала, что ей уже не выжить. После этого происшествия пострадавшая женщина 15 дней находилась на лечении у невролога и психолога.

Причинённый моральный вред иркутянка оценила в 200 тысяч рублей.

Суд исковые требования удовлетворил частично. С управляющей компании «Альтаир Плюс» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

лифт
 
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