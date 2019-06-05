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Спустя 2 дня после ЧП в Улан-Удэ опрокинулся батут в Тольятти

Происшествия, 
Пострадали в результате опрокидывания двое детей

В городе Тольятти 1 июня порывом ветра опрокинуло надувной батут. В результаты пострадали двое детей 6 и 8 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, надувной батут эксплуатировался владельцами с нарушениями требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при ветре скоростью более 8 метров в секунду балластная система батута была закреплена ненадлежащим образом.

- Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда от действий нерадивых предпринимателей страдают дети. Только за последнее время на надувных батутах, которые были закреплены ненадлежащим образом, в Республике Бурятия и Иркутской области, несовершеннолетние получили различные травмы. Во всех случаях следственные органы Следственного комитета России детально установят все обстоятельства происшествий, причины и условия, способствовавшие предшествующим событиям, дадут оценку действиям организаторов аттракционов, а также всех лиц, на которых возложена обязанность по обеспечению безопасности детей, - отмечает пресс-служба СКР.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный инцидент произошёл 30 мая в Улан-Удэ. От сильного ветра оторвались верёвки, крепящие надувной батут рядом с Домом торговли. В итоге он поднялся над землёй и перевернулся. Прыгавшие внутри него дети падали вниз головами с высоты нескольких метров. Пострадали в результате ЧП шесть детей от 3 до 7 лет, четверых из них положили сразу в реанимацию, пятого - в отделение травматологии. Родители шестого ребёнка обратились к врачам только вечером, ему было назначено амбулаторное лечение.

Затем дети, находившиеся в реанимации, в выходные, а также в понедельник были переведены в отделение травматологии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Владельца злополучного батута заключили под домашний арест.

Семьям пяти детей выплатили по 400 тысяч из резервного фонда Бурятии.
батут
 
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