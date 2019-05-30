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В Улан-Удэ после громкого ЧП проверят все батуты

В Улан-Удэ после громкого ЧП проверят все батуты
Происшествия, 
Стало известно, кому принадлежит злополучный батут, на котором травмы получили пять детей

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём пятеро детей пострадали, прыгая на надувном батуте у Дома торговли. Батут оторвался от земли, взлетел в воздух и перевернулся. Дети упали на с ним на землю с высоты нескольких метров, примерно на уровне третьего этажа.

Пяти пострадавшим детям от 3 до 7 лет. Четверо находятся в реанимации в детской республиканской клинической больнице, состояние оценивается как тяжёлое. Ещё один ребёнок в отделении травматологии. У всех детей ушибы головного мозга, у двоих переломы костей черепа.

Жуткий момент отрыва от земли и опрокидывания батута попал на видео.



После сегодняшнего ЧП в Улан-Удэ решено проверить все батуты. Проверками займутся сотрудники мэрии и Ростехнадзора, сообщил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Сейчас я выдам распоряжение замруководителю, который отвечает за социальную и молодёжную политику, совместно с комитетом по управлению имуществом и землепользованию, комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Гостехнадзором провести проверки всех таких батутов, независимо от того, где они расположены – на открытых площадках, - сообщил Шутенков.

Он напомнил, что это не первый случай. Похожее ЧП было два-три года назад на Элеваторе: батут перевернуло порывом ветра, также пострадали дети.

Владельцем батута является ООО «Востоксервис». Специалисты будут выяснять, как эта компания получила сертификат соответствия.

- С января этого года Гостехнадзор должен давать сертификат соответствия на аттракцион. Теперь надо понимать, на что они давали – либо на технический осмотр самого батута, либо непосредственно на его использование, то есть, как он был закреплён на месте. Сам-то батут, может, быть хороший был, а установлен неправильно и не закреплён, не зафиксирован. Заключение было выдано в начале мая, скорее всего, проверяли сам батут - не как был он установлен, а сам батут, а вот как был он установлен, будут разбираться. Нам важно не наказать виновных лиц, хотя это должно случиться в назидание другим, а проверку сделать, чтобы не допускать таких случаев впредь, - отметил Игорь Шутенков.

Также ситуацию прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов, обещавший компенсации семьям травмированных детей.


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