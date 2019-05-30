В Улан-Удэ после громкого ЧП проверят все батуты

Пяти пострадавшим детям от 3 до 7 лет. Четверо находятся в реанимации в детской республиканской клинической больнице, состояние оценивается как тяжёлое. Ещё один ребёнок в отделении травматологии. У всех детей ушибы головного мозга, у двоих переломы костей черепа.







Жуткий момент отрыва от земли и опрокидывания батута попал на видео.











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