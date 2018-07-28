В Бурятии в столкновении легковушек пострадали 5 человек

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В Иркутской области арестовали пьяного водителя Происшествия, Мужчина разъезжал по сельским улицам на чужом автомобиле

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