В Бурятии в столкновении легковушек пострадали 5 человек

В аварии пострадала семья с детьми
Сегодня около 12 часов дня произошло ДТП в Кабанском районе Бурятии. Возле села Большая речка столкнулись «ВАЗ 2107» и «Тойота Филдер».
В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей». Также травмы получила семья из четырёх человек, которая ехала в «Тойоте» - водитель с женой и двое их детей. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Северо-Байкальском районе Бурятии по вине пьяного водителя в ДТП погибла женщина
. Машина врезалась в бетонный отбойник и опрокинулась.
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