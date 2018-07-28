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В Бурятии в столкновении легковушек пострадали 5 человек

В Бурятии в столкновении легковушек пострадали 5 человек
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ
В аварии пострадала семья с детьми

Сегодня около 12 часов дня произошло ДТП в Кабанском районе Бурятии. Возле села Большая речка столкнулись «ВАЗ 2107» и «Тойота Филдер».

В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей». Также травмы получила семья из четырёх человек, которая ехала в «Тойоте» - водитель с женой и двое их детей. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.


Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Северо-Байкальском районе Бурятии по вине пьяного водителя в ДТП погибла женщина. Машина врезалась в бетонный отбойник и опрокинулась.

ДТП
 
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