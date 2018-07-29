ДТП произошло перед «зеброй»
В субботу, 28 июля, около 8.30 часов утра на Левом берегу в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.
Его виновником стал водитель «Тойоты Ипсум», ехавший в сторону Солдатского. Перед пешеходным переходом «Ипсум» протаранил «Ниссан Альмеру», а тот, в свою очередь, врезался в «Тойоту Аллион».
ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне произошло два крупных ДТП: в одном из них пострадали 5 человек
, в другом погибла женщина
.
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