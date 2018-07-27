В Улан-Удэ на Стрелке в одно и то же время произошло два ДТП

Сегодня около 16 часов в районе Стрелки в Улан-Удэ в одно то же время возле друг друга произошли две аварии.
Виновником первой стал пенсионер, решивший развернуться через сплошную линию.
- Водитель ехал со стороны Верхней Берёзовки в сторону Стрелки. Он начал манёвр разворота через сплошную линию. В этот момент с ним столкнулся внедорожник, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Всего через 150 метров уже в районе перекрёстка Стрелки в это же время столкнулись «Тойота Филдер» и «Тойота Королла». От удара автомобили получили вмятины. Встав посреди проезжей части, они создали огромную пробку.
К счастью, в обеих авариях нет пострадавших.
В последние в Улан-Удэ отмечается всплеск «парных» ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», три дня назад на Зеленхозе рядом произошли две аварии за минуту. На прошлой неделе на улице Трубачеева в «Тойоту Ипсум» дважды врезались за пять минут.
Сегодня на улице Ключевская в столкновении микроавтобуса с «Хондой» пострадала девочка.
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