В Бурятии по вине пьяного водителя в ДТП погибла женщина



В результате ДТП одна из пассажирок – 51-летняя горожанка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.



- Водитель сел за руль, будучи лишённым права управления транспортным средством (за управление автомобилем в состоянии опьянения). В момент аварии он также был пьян, - отмечают в МВД.



В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».







Ночью 28 июля в Северо-Байкальском районе в ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба МВД республики.31-летний водитель «Toyota Sprinter Carib», следуя в направлении Северобайкальска, на 2 километре автодороги «Северобайкальск-Новый Уоян» не справился с управлением. Он пересёк полосу встречного движения и, врезавшись в бетонный отбойник, совершил опрокидывание.