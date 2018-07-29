В Иркутске пьяный водитель сбил 9 полицейских





















- При освидетельствовании у 28-летнего водителя «Форда» установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Наличие либо отсутствие алкоголя в крови у другого участника инцидента будет установлено после оказания ему медицинской помощи, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.







Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля.- При освидетельствовании у 28-летнего водителя «Форда» установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Наличие либо отсутствие алкоголя в крови у другого участника инцидента будет установлено после оказания ему медицинской помощи, - отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.

Этой ночью, 29 июля, на мосту через реку Иркут в Иркутске в результате наезда пьяного водители пострадали сразу 9 полицейских.Это произошло после погони за другим водителем, во время которой полицейским пришлось стрелять по колёсам.- Около часа ночи экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль «Тойота», водитель которого проигнорировал требования полицейских. Находящийся за рулём иномарки молодой человек неоднократно создавал аварийные ситуации, совершал опасные манёвры, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.В ходе преследования сотрудники ГИБДД были вынуждены использовать табельное оружие.«Тойота» была заблокирована на Иркутном мосту.Во время оформления правонарушения в сотрудников полиции врезался водитель «Форда». 9 офицеров получили различные травмы.В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновника случившегося также обратились за медицинской помощью.