Ещё три человека пострадали
В Оловяннинском районе Забайкальского края произошло крупное ДТП с четырьмя погибшими.
Дорожная авария произошла в ночь на 29 июля на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск». По предварительным данным, водитель автомашины «Жигули» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Хайс».
В результате ДТП 34-летний водитель автомашины ВАЗ и трое пассажиров, двое из которых подростки 17-ти лет, погибли на месте.
28-летний водитель иномарки и двое пассажиров, 14 и 15 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
На место аварии выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Оловянинскому району. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В ДТП в Забайкалье погибли двое взрослых и два подростка
Происшествия, Фото:
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