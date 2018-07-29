В ДТП в Забайкалье погибли двое взрослых и два подростка

Ещё три человека пострадали



В Оловяннинском районе Забайкальского края произошло крупное ДТП с четырьмя погибшими.



Дорожная авария произошла в ночь на 29 июля на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск». По предварительным данным, водитель автомашины «Жигули» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Хайс».



В результате ДТП 34-летний водитель автомашины ВАЗ и трое пассажиров, двое из которых подростки 17-ти лет, погибли на месте.



28-летний водитель иномарки и двое пассажиров, 14 и 15 лет, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.



На место аварии выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Оловянинскому району. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



