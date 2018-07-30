Спровоцировавший ДТП в Улан-Удэ байкер попал в больницу

Мотоциклист сам стал виновником аварии, выехав на красный сигнал светофора



Накануне, 29 июля, в начале восьмого утра 32-летний водитель мотоцикла «Racer RC 250-CS» без госномера и водительских прав, ехавший по улице Краснофлотская в сторону улицы Жердева, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Тойоту Хайлендер», за рулём которой находился 52-летний водитель.



В результате столкновения пострадал мотоциклист. С открытой черепно-мозговой травмой, перелом основания черепа, открытым переломом нижней челюсти, множественными ушибами, ссадинами обеих ног, госпитализирован в БСМП.



Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 286 ДТП; погибло 10 человек; травмировано 36 человека. За аналогичный период прошлого года произошло 298 ДТП; погибло 10 человек; травмировано 373 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.

