В Улан-Удэ спешивший на заявку таксист устроил ДТП

Очередное ДТП по вине таксиста «Максим» зафиксировано в Улан-Удэ около 9 часов утра в среду, 11 июля. Авария произошла в посёлке имени Горького в Улан-Удэ.
Здесь водитель такси врезался в «Мицубиши». Таксист устроил аварию, спеша на заявку.
- Виновник – водитель «Максим», так как он при повороте не заметил помеху справа и не пропустил автомобиль, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
За последний месяц в Улан-Удэ произошёл ряд аварий с участием машин такси. Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале июня на трассе недалеко от Онохоя двое пассажиров вылетели в окно из машины с логотипами службы заказа такси. В свою очередь, в пресс-службе сервиса «Максим» заявили, что данный автомобиль, попавший в аварию, был угнан. «В момент ДТП за рулем находился угонщик, а не таксист», - заявили в службе «Максим». В МВД по Бурятии данную информацию комментировать отказались.
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