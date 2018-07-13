В Улан-Удэ спешивший на заявку таксист устроил ДТП













Здесь водитель такси врезался в «Мицубиши». Таксист устроил аварию, спеша на заявку.



- Виновник – водитель «Максим», так как он при повороте не заметил помеху справа и не пропустил автомобиль, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец. Здесь водитель такси врезался в «Мицубиши». Таксист устроил аварию, спеша на заявку.- Виновник – водитель «Максим», так как он при повороте не заметил помеху справа и не пропустил автомобиль, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.









Очередное ДТП по вине таксиста «Максим» зафиксировано в Улан-Удэ около 9 часов утра в среду, 11 июля. Авария произошла в посёлке имени Горького в Улан-Удэ.