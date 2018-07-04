В Бурятии в ДТП пассажиры такси вылетели из окна





Накануне, 3 июня, на трассе недалеко от посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель такси «Максим» превысил скорость и на повороте перед переездом вылетел в кювет.- Двое пассажиров вылетели в окно. На место приехала «Медицина катастроф». Одного из молодых людей увезли в Улан-Удэ, а второго медики осмотрели и отпустили, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.Также, по словам очевидцев, госпитализированный пассажир был пьян. Автомобиль получил серьёзные повреждения.