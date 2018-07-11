В Бурятии врачи борются за жизнь выжившего в смертельном ДТП



Три человека погибли и ещё три пострадали. По предварительным данным, среди погибших – жители Кемеровской области.



- Сейчас два человека находятся в реанимации, один в травматологии, - сообщили «Байкал- Daily» в РКБ имени Семашко.



По предварительной информации, виновник ДТП - водитель грузового автомобиля. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем.



Травмированные люди во вчерашнем крупном ДТП, в котором погибли три человека , госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла между сёлами Сотниково и Ошурково. Столкновение легковушки и микрогрузовика было таким сильным, что машины просто смяло. Людей зажало в искорёженных автомобилях.