В Бурятии врачи борются за жизнь выжившего в смертельном ДТП

Стало известно о состоянии пострадавших в крупном ДТП, произошедшем во вторник
Травмированные люди во вчерашнем крупном ДТП, в котором погибли три человека
, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла между сёлами Сотниково и Ошурково. Столкновение легковушки и микрогрузовика было таким сильным, что машины просто смяло. Людей зажало в искорёженных автомобилях.
Три человека погибли и ещё три пострадали. По предварительным данным, среди погибших – жители Кемеровской области.
- Сейчас два человека находятся в реанимации, один в травматологии, - сообщили «Байкал- Daily» в РКБ имени Семашко.
По предварительной информации, виновник ДТП - водитель грузового автомобиля. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с легковым автомобилем.
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Стало известно о состоянии пострадавших в крупном ДТП, произошедшем во вторник
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