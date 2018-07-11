Четыре человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Трое из пострадавших пенсионеры
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне днём на проспекте Строителей «Ниссан- Вингроад» врезался в Дом творчества. За рулём оказался 49-летний мужчина, который не справился с управлением, сообщается в оперативной сводке по городу.
В ДТП пострадали трое пассажиров: 77-летний мужчина получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому лобной области справа; у 77-летней женщины также закрытая черепно-мозговая травма; 71-летняя пассажирка получила закрытый перелом правого предплечья. Водитель получил острое нарушение мозгового кровообращения.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 120 ДТП; погибло – 8 человек; травмировано – 137 человека. За аналогичный период прошлого года произошло 295 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 358 человек.
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Происшествия, Фото:
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