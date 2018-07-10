В Улан-Удэ иномарка врезалась в Дом творчества



Информации по пострадавшим пока нет. На место прибыла скорая помощь.







По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, и автомобиль откинуло вправо. Иномарка получила механические повреждения. Обстоятельства выясняются.







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