В Улан-Удэ грузовик совершил ДТП задним ходом

В воскресенье, 8 июля, в час дня на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Его виновником стал пожилой водитель на грузовике «Мазда Титан». Выезжая задним ходом с парковки, он врезался в автомобиль «Киа».
В результате столкновения водители не пострадали. У легковушки слегка помяло бок.
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