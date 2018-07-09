В Улан-Удэ грузовик совершил ДТП задним ходом









В воскресенье, 8 июля, в час дня на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.Его виновником стал пожилой водитель на грузовике «Мазда Титан». Выезжая задним ходом с парковки, он врезался в автомобиль «Киа».