В Улан-Удэ погиб 16-летний водитель «Лэнд Крузера»

Водитель совершил опрокидывание
ДТП со смертельным исходом произошло в пятницу, 6 июля, на улице Гранитная в Улан-Удэ. В21.30 часов здесь не справился с управлением 16-летний парень, ехавший за рулём «Тойоты Лэнд Крузер Прадо». Внедорожник опрокинулся.
Водитель получил тяжёлые травмы – закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом рёбер с повреждением лёгкого, травму живота с повреждением внутренних органов.
Молодой человек был доставлен в БСМП в состоянии травматического шока и клинической смерти. Спасти его жизнь не удалось, он скончался в больнице.
О возрасте погибшего сообщают оперативные службы Улан-Удэ: водитель был 2002 года рождения.
Всего с начала 2018 года в столице Бурятии произошло 118 ДТП, кв которых погибло 8, а травмированы были 131 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз смертельное ДТП в Бурятии произошло в конце июня: в Джидинском районе женщину насмерть придавило автомобилем.
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