В Улан-Удэ под колёса автомобиля попал пьяный пешеход

ДТП произошло на Иволгинской
Наезд на пешехода произошёл в 00.20 часов ночи 7 июля в Улан-Удэ.
54-летний водитель ВАЗ-2109, следуя по улице Иволгинская в направлении Дорожной, в районе дома №13А сбил 44-летнего мужчину. Это произошло вне зоны пешеходного перехода.
Сбитый пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, уточняют оперативные службы Улан-Удэ.
В результате наезда мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рвано-ушибленную рану голову, а также перелом таза. Пострадавший был госпитализирован в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу в Улан-Удэ в ДТП погиб 16-летний водитель «Лэнд Крузера».
Всего с начала 2018 года в Улан-Удэ произошло 118 ДТП, в которых погибли 8, а травмированы были 131 человек.
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Происшествия, Фото:
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