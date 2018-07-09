У одного из пострадавших перелом таза
Накануне, 8 июля, около трёх часов дня в районе станции «Тальцы», водитель, личность которого пока не установлена, врезался в «Тойоту Короллу», за рулём которой находился 34-летний водитель. В свою очередь «Королла» сбила двух пешеходов, которые находились в момент аварии на обочине.
Виновник аварии скрылся с места происшествия.
Двоих пострадавших госпитализировали в БСМП: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей таза, ретроградная амнезия. Вторая пострадавшая, получившая сотрясение головного мозга, после получения медпомощи была отпущена домой.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 119 ДТП; погибло – 8 человек; травмировано – 133 человека. За аналогичный период прошлого года произошло 295 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 358 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ водитель сбивший 2 пешеходов, скрылся с места ДТП
Происшествия, Фото:
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