В Улан-Удэ «Тойота Корона» врезалась в грузовик (фото)

Виновником ДТП стал житель Северобайкальска
В субботу, 7 июля, на улице Бабушкина в Улан-Удэ столкнулись грузовик «Тойота Дюна» и «Тойота Корона». ДТП произошло около 19 часов вечера напротив дома №31а.
- Грузовик под управлением пенсионера двигался в сторону сотых кварталов по крайней левой полосе. Справа от него двигался автомобиль «Тойота Корона», водитель которого начал маневр разворота с крайней правой стороны в противоположную сторону и не заметил грузовик. В результате произошло столкновение, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.
К счастью, никто из водителей не пострадал. Другие автомобилисты, ехавшие в противоположном направлении, успели увернуться от маневра «Короны».
За рулём легковушки был водитель, приехавший в Улан-Удэ из Северобайкальска. Свою вину он признал полностью.
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