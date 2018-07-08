В Улан-Удэ «Тойота Корона» врезалась в грузовик (фото)













К счастью, никто из водителей не пострадал. Другие автомобилисты, ехавшие в противоположном направлении, успели увернуться от маневра «Короны».



За рулём легковушки был водитель, приехавший в Улан-Удэ из Северобайкальска. Свою вину он признал полностью. К счастью, никто из водителей не пострадал. Другие автомобилисты, ехавшие в противоположном направлении, успели увернуться от маневра «Короны».За рулём легковушки был водитель, приехавший в Улан-Удэ из Северобайкальска. Свою вину он признал полностью.













В субботу, 7 июля, на улице Бабушкина в Улан-Удэ столкнулись грузовик «Тойота Дюна» и «Тойота Корона». ДТП произошло около 19 часов вечера напротив дома №31а.- Грузовик под управлением пенсионера двигался в сторону сотых кварталов по крайней левой полосе. Справа от него двигался автомобиль «Тойота Корона», водитель которого начал маневр разворота с крайней правой стороны в противоположную сторону и не заметил грузовик. В результате произошло столкновение, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.