Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке













Как сообщал «Байкал-Daily», на станции Дивизионная в эти дни



Однако, как пояснил начальник управления дорожного строительства комитета Евгений Соболев, на 3-м участке ремонтные работы уже завершены.



- На третьем участке дорожные работы завершены неделю назад. Работы ведутся на развязке, где стоит танк - на первом участке, - разъяснил «Байкал-Daily» Евгений Соболев.



Как сообщал «Байкал-Daily», на станции Дивизионная в эти дни велись дорожные работы Однако, как пояснил начальник управления дорожного строительства комитета Евгений Соболев, на 3-м участке ремонтные работы уже завершены.- На третьем участке дорожные работы завершены неделю назад. Работы ведутся на развязке, где стоит танк - на первом участке, - разъяснил «Байкал-Daily» Евгений Соболев.

Дорожный ремонт на станции Дивизионная обернулся для улан-удэнских автомобилистов неприятностями. По словам водителей, работавший на третьем участке на «Дивизке» экскаватор, поднял клубы пыли и практически закопал припаркованные автомобили.- Это какие-то работы дорожные, экскаватор там копает и поднял пыль. Там котельная или что-то в этом плане. В общем, неудачная парковка, - сообщают свидетели инцидента.