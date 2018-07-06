Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке

Водители практически откапывали автомобили из грязи
Дорожный ремонт на станции Дивизионная обернулся для улан-удэнских автомобилистов неприятностями. По словам водителей, работавший на третьем участке на «Дивизке» экскаватор, поднял клубы пыли и практически закопал припаркованные автомобили.
- Это какие-то работы дорожные, экскаватор там копает и поднял пыль. Там котельная или что-то в этом плане. В общем, неудачная парковка, - сообщают свидетели инцидента.
Как сообщал «Байкал-Daily», на станции Дивизионная в эти дни велись дорожные работы
.
Однако, как пояснил начальник управления дорожного строительства комитета Евгений Соболев, на 3-м участке ремонтные работы уже завершены.
- На третьем участке дорожные работы завершены неделю назад. Работы ведутся на развязке, где стоит танк - на первом участке, - разъяснил «Байкал-Daily» Евгений Соболев.
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